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14:12

Единороссы из МО «Дачное» не знают, кто вывесил флаг «Единой России» на организованном ими празднике

фото ЗакС политика Единороссы из МО «Дачное» не знают, кто вывесил флаг «Единой России» на организованном ими празднике

Жители муниципального образования «Дачное» обратились в местный совет с вопросом, почему во время организованного за бюджетный счет праздника «Спасибо, мама» на сцене висел флаг партии «Единая Россия».

В ответе от 17 декабря глава муниципалитета единоросс Вадим Сагалаев сообщил, что местные депутаты к вывешенной символике никакого отношения не имеют. Скан этого документа был выложен в группе «Мой округ – Дачное».

«Флаг политической партии «Единая Россия» не принадлежит органам местного самоуправления МО «Дачное» и в техническом оформлении зала во время проведения муниципального праздника «Спасибо, мама!» 29 ноября 2019 года не значится», - говорится в ответе.

Там также сообщается, что органы местного самоуправления не могут указывать собственнику помещения, какие разрешенные законом атрибуты можно использовать при оформлении помещения.

Праздник «Спасибо, мама» состоялся 29 ноября в ресторане «Звезда» и был посвящен Дню матери.

Организацией праздника, согласно данным сайта госзакупок, занималась компания «Астория», которая получила за это мероприятие 162,5 тысячи рублей. В контракте указано, что пройти оно должно было 23 ноября. Согласно техзаданию, на празднике должны были быть организованы торжественная встреча гостей, выступление представителей муниципалитета, концерт с участием артистов различных жанров, танцы. Гостям должны были подавать крабовый, витаминный и свекольный салаты, «Оливье», мясное ассорти, сельдь и горячее блюдо с гарниром.  ООО «Астория» выступает подрядчиком МО «Дачное» с 2016 года. За три года компания получила 11 контрактов на сумму более 10 млн рублей. 

Отметим, что в шестом созыве муниципального совета МО «Дачное» единороссы получили большинство мест. Представители партии власти заняли должности главы и заместителей главы муниципалитета.   


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