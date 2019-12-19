Следователь подтвердил информацию о возбуждении дел на задерживавших Голунова силовиков

Адвокату "Правозащиты Открытки" Сергею Бадамшину удалось связаться со следователем, ведущим дело журналиста Ивана Голунова, и тот сообщил, что дела на задерживавших его силовиков действительно были возбуждены - причем, к удивлению защитника, ещё вчера.

Никаких более подробностей следователь не привел.

Вопрос о деле Голунова дважды поднимался на сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. Именно президент заявил о том, что ему доподлинно известно, что дела на "провинившихся" правоохранителей были заведены.

Сам Голунов признался, что ему ничего не известно о возбуждении дел: "Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции".

До сегодняшнего дня было известно лишь о том, что причастных к задержанию журналиста полицейских отстранили от работы в органах.