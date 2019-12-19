Ещё одну мать фигуранта дела "Сети" оштрафовали за пикет у Кремля

Тверской райсуд столицы постановил, что мать фигуранта дела "Сети"* Андрея Чернова Татьяна нарушила правила проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), встав в одиночный пикет у Кремля, поэтому её следует заплатить государству штраф в размере 10 тысяч рублей, пишет "МБХ медиа".

Чернова уверена, что закон не нарушала, так как во время пикета к ней подходили полицейские, у которых она интересовалась, делает ли она что-то противоправное, на что те лишь пожимали плечами. Через некоторое время к ней подошел другой правоохранитель, который заявил, что она должна проехать с ним в отделение, где ей разъяснят её права.

Мать Чернова и еще троих родителей фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" задержали 7 декабря на Кремлевской набережной, где они проводили одиночные пикеты в поддержку своих детей. Всех участниц акции доставили в ОВД и составили протоколы.

* Организация признана террористической и запрещена в России