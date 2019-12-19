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15:37

Дрозденко призвал Петербург и Ленобласть создать единую схему обращения с отходами

фото ЗакС политика Дрозденко призвал Петербург и Ленобласть создать единую схему обращения с отходами

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что обеспечить полную прозрачность для жителей региона в вопросе обращения с отходами станет возможным только после того, как к «мусорной реформе» присоединится Петербург.

По мнению Дрозденко, опыт внедрения новой схемы обращения с отходами в Ленобласти «показал, что это реальный и эффективный механизм контроля потоков» мусора. Он подчеркнул, что в регионе мусоровозы всех компаний перевозчиков, заключивших договор с региональным мусорным оператором, оборудованы датчиками, которые позволяют отслеживать их работу.

Предложения по созданию единой системы контроля за оборотом отходов направлены в Смольный, сообщил Дрозденко. Среди них – предложение петербургским перевозчикам заключить договоры в областным региональным оператором. Петербург и Ленобласть – единое пространство с точки зрения миграции населения и образования мусорных потоков, напомнил Дрозденко.

«В мегаполисе строительство полигонов невозможно, поэтому отходы вынужденно принимает наш регион. Мы считаем, что наш регоператор имеет полное право получить доступ к точным данным по объемам мусора, образованного в Санкт-Петербурге с тем, чтобы обеспечить адекватное развитие инфраструктуры для приема и обработки отходов мегаполиса», - сказал губернатор Ленобласти.

В частном секторе области начисления в квитанциях ЖКХ за обращение с отходами приостановлены до февраля 2020 года, напомнил Дрозденко. За это время региональный оператор должен будет завершить договорную кампанию, составить полный реестр контейнерных площадок, а муниципалитеты - дооборудовать недостающие площадки.

Будет создан общественный совет, который призван улучшить общественный контроль за переходом Ленобласти на новую систему обращения с отходами, сообщил Дрозденко. В него войдут экоактивисты, представители общественных организаций от разных районов. Также в области появятся районные инспекторы, которые будут отвечать за контроль ситуации в муниципалитетах и за исполнением договора между региональным оператором, перевозчиками и населением.

Вопрос о мусорной реформе в Ленобласти был затронут на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Последний заявил, что нужно добиться ведения прямого диалога с жителями на эту тему, чтобы они понимали, как будет развиваться реформа, как будет перерабатываться мусор и почему в квитанциях ЖКХ появилась строчка расходов за вывоз бытовых отходов. 

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