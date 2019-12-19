Путин обещал поговорить с Бегловым о Боткинской больнице

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что обсудит с губернатором Петербурга Александром Бегловым состояние больницы им.Боткина. Глава государства обещал выяснить, включено ли учреждение в один из проектов по развитию медицины.

При этом, Путин напомнил, что в Петербурге есть и другие хорошие медицинские учреждение. В частности, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», пояснил президент.

- Кроме этой больницы [им. Боткина] есть и медицинские центры в Петербурге мирового класса. Например, Алмазовский центр. Но это не значит, что мы отдавая должность тем, кто работает в Алмазовском центре, должны забывать про те учреждения, в которых ситуация далека от благополучия, - сказал глава государства.

Напомним, на состояние больницы им. Боткина петербуржцы жалуются несколько лет. В 2017 году администрация Петербурге решила отреставрировать больницу. На это планировалось выделить больше миллиарда рублей.

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