Новым главой комитета по информатизации станет чиновник из Самарской области

Петербургский комитет по информатизации и связи 20 декабря возглавит Станислав Казарин, ранее руководивший департаментом информационных технологий Самарской области. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердили в комитете в четверг, 19 декабря.

Предыдущий руководитель органа Денис Чамара перейдет на работу в федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Чамара работал в комитете на разных должностях последние 19 лет. В 2016 году возглавил орган. Он пришел на смену Ивану Громову, возглавившему Петроградский район.

Казарин освободил должность руководителя департамента информационных технологий Самарской области 12 декабря. Он написал заявление об уходе вскорее после визита в регион федерального министра цифрового развития Константина Носкова, высоко оценившего работу местных специалистов, сообщил «Коммерсантъ-Самара».

На посту руководителя областного департамента Казарин работал с 2011 года, до этого почти три года возглавлял управление формирования электронного правительства Самарской области департамента госуправления аппарата регионального правительства.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.