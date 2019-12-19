Глава ОСК опроверг сведения о необходимых для ремонта "Адмирала Кузнецова" 95 млрд

Ремонт последствий пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" не окажет ощутимой нагрузки на бюджет, поэтому заявленная ранее сумма в 95 млрд рублей - сильно преувеличена, поделился с ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности", - уведомил Рахманов.

Ранее "Коммерсант" известил, что ущерб от пожара практически равен нынешней рыночной цене крейсера: "Стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 миллиардов рублей". Позже эта заметка с сайта издания пропала.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" случился 12 декабря, когда авианосец стоял на ремонте в доке под Мурманском. В результате ЧП погибли два офицера. Причина пожара: попадание сварочного материала на груду строительного мусора.