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17:22

Путин пообещал "посмотреть" дело осужденного по "дадинской" статье Котова

фото ЗакС политика Путин пообещал "посмотреть" дело осужденного по "дадинской" статье Котова

Президент Владимир Путин после окончания большой пресс-конференции пообещал «посмотреть» дело активиста Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах, передает «Дождь».

При этом Путин заявил, что «во многих странах куда более жесткие меры за нарушения подобного рода». «У нас все гораздо мягче», - сказал он.

Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии 5 сентября по ст. 212.1 УК РФ после акции протеста в Москве 27 июля. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста. Совет также сослался на уточнение КС РФ, указав, что скандирование лозунгов не позволяет определить действия Котова как криминальные, суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти. К тому же, суд тщательно изучил свидетельства стороны обвинения, но практически проигнорировал доводы свидетелей защиты.

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