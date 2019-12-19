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18:08

Учения по изоляции рунета пройдут 23 декабря

фото ЗакС политика Учения по изоляции рунета пройдут 23 декабря

23 декабря пройдут учения, предусмотренные законом об изоляции российского сегмента интернета, передает «Медуза».

На документ, подписанный министром связи Константином Носковым, обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком». Минсвязи направило операторам связи и ведомствам организационные указания.

Планируется, что во время учений проверят «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Также пройдет «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи» России. К учениям привлекут, кроме Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.

В Минсвязи подтвердили информацию. По словам представителей ведомства, учения «носят исследовательский характер». Обычные пользователи не заметят учений, поскольку «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах», заверили в министерстве.

Закон об автономной работе рунета вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. С 2021 года операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы – использовать только российские средства шифрования данных.

Среди угроз устойчивости рунета, которые определили в правительстве, - кибератаки, распространение в России запрещенной информации, аварии и перегрузки на узлах связи при техногенных и природных явлениях и так далее. Раз в год планируется проводить учения по сценарию Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.

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