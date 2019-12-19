Учения по изоляции рунета пройдут 23 декабря

23 декабря пройдут учения, предусмотренные законом об изоляции российского сегмента интернета, передает «Медуза».

На документ, подписанный министром связи Константином Носковым, обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком». Минсвязи направило операторам связи и ведомствам организационные указания.

Планируется, что во время учений проверят «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Также пройдет «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи» России. К учениям привлекут, кроме Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.

В Минсвязи подтвердили информацию. По словам представителей ведомства, учения «носят исследовательский характер». Обычные пользователи не заметят учений, поскольку «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах», заверили в министерстве.

Закон об автономной работе рунета вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. С 2021 года операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы – использовать только российские средства шифрования данных.

Среди угроз устойчивости рунета, которые определили в правительстве, - кибератаки, распространение в России запрещенной информации, аварии и перегрузки на узлах связи при техногенных и природных явлениях и так далее. Раз в год планируется проводить учения по сценарию Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.