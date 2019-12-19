Суд отказался арестовать признавшую вину в мошенничестве депутата ЗакСа ЛО Маханек

Дзержинский суд Петербурга отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти Елену Маханек по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Вместо этого ей избрали меру в виде запрета определенных действий до 17 февраля. 18 декабря ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Маханек признала вину.

Маханек была задержана 17 декабря. По версии следствия, она участвовала в хизении денег ОАО «Газпром газораспределение» совместно с бывшим вице-губернатором Ленобласти Олегом Ковалем и гендиректором ООО «Межрегионстрой» Александром Шульгой. Ущерб оценивается в 21 млн рублей.