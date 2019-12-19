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18:50

СМИ: В перестрелке у здания ФСБ на Лубянке есть погибшие

фото ЗакС политика СМИ: В перестрелке у здания ФСБ на Лубянке есть погибшие

При перестрелке в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке погиб как минимум один человек, сообщает Mash. «Открытые медиа» со ссылкой на источник в ФСБ сообщает, что нападавших было трое, из которых двое убиты. Источник утверждает, что нападавшие открыли огонь в приемной ФСБ, а выживший выбежал на улицу и продолжает отстреливаться.

Обновлено 19:05 агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщает о двух погибших, один из которых – сотрудник ФСО, другой – один из стрелков. Baza сообщает, что к зданию вызвали сотрудников МЧС: по предварительным данным, там начался пожар.

Обновлено 19:12 В Центре общественных связей подтвердили нейтрализацию «подозреваемого в стрельбе на Лубянке».

Перестрелка на улице продолжается, сообщает «Медиазона» с места событий. По словам корреспондента, кого-то уносят на носилках. Точное число пострадавших пока неясно, ранее сообщалось об одном погибшем, есть сведения о раненых или убитых сотрудниках ФСО. По данным Mash, двух раненых и погибшего сотрудника ДПС забрала случайно проезжавшая мимо «скорая», которую остановил прохожих. 

Окрестности здания ФСБ перекрыты, сообщает «Новая газета». К месту событий стягиваются полицейские. При этом около огороженного пространства остаются очевидцы, несколько десятков человек.

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