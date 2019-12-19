"Кто-то же должен генерала получить": Суд назначил очередную экспертизу по делу "Седьмой студии"

Столичный Мещанский суд решил назначить очередную, уже третью по счету, финансовую экспертизу документации по делу "Седьмой студии", передает РИА "Новости".

С ходатайством о проведении нового аудита обратился к судье прокурор. На последнем заседании гособвинение просило признать нелегитимной вторую экспертизу, проведенную директором МХТ имени Чехова Мариной Андрейкиной и главой кафедры искусствоведения Школы-студии МХАТ Видмантасом Силюнасом, так как их мнение может быть предвзятым.

Подсудимые и их адвокаты выступили против еще одного исследования. Коллег урезонил режиссер Кирилл Серебренников: "Я предлагаю моим коллегам согласиться. Смысл второго процесса - чтобы нас изнурить, чтобы следователи не выглядели совсем уж отвратительно кто-то же должен генерала получить. У нас будет небольшая передышка в нашем марафоне".

Повторная экспертиза должна была определить, в каком сумме и в каком количестве поступали на счета студии деньги от Минкульта, выделенные на проект "Платформа"; во сколько обошлась его реализация и прочее.

Ранее Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру. Материалы разбирательства возвращены в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Участниками разбирательства являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум и экс-бухгалтер студии Нина Масляева, единственная из всех признавшая вину.