Путину доложили о перестрелке у здания ФСБ на Лубянке

Президент Владимир Путин в курсе инцидента со стрельбой в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке, передает «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Путин находится в Кремле, на концерте в честь Дня работника органов безопасности России, который отмечается 20 декабря. Как сообщает «Интерфакс», в своей речи он в том числе указал на необходимость совершенствования работы спецслужб, в частности подчеркнул важность системной борьбы с терроризмом.

«Это, прежде всего, опять же относится к антитеррору. Терроризм — коварный и опасный враг. Борьба с ним должна продолжаться системно и решительно при четкой координации НАК», - говорил Путин.

Тем временем несколько СМИ – «Медиазона», «Новая газета» и «МБХ медиа» - сообщили о возобновлении стрельбы после того, как ФСБ сообщила о «нейтрализации» подозреваемого. Были слышны два-три хлопка, похожие на стрельбу, говорят корреспонденты.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, на месте стрельбы силовики нашли гранату и рюкзак, прибыли саперы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

RT сообщает, что, по предварительным данным, спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт. Комментариев Следственного комитета и информации о возбуждении дела пока нет.