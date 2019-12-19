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19:46

Беглов объявил, что начнет «мусорную реформу» в 2020 году

фото ЗакС политика Беглов объявил, что начнет «мусорную реформу» в 2020 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов вскоре после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина заявил, что город поэтапно начнет «мусорную реформу» уже в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязывает городам федерального значения войти в «мусорную реформу» не позднее 1 января 2022 года. По словам Беглова, в феврале 2020 года правительство Петербурга планирует подписать с Ленинградской областью договор о совместной утилизации мусора.

В ходе пресс-конференции Путина спросили, нельзя ли поторопить «мусорную реформу» в Петербурге. Журналист отметил при этом, что жители Ленобласти недовольны скапливающемся мусором из мегаполисов.

«Основные решения в целом приняты, созданы федеральный и региональные операторы – 200 с лишним, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами», - ответил Путин.

Президент подчеркнул, что в вопросе работы с бытовыми отходами нужно избавляться от серых схем и криминала и напомнил, что систему переработки мусора в России создают с нуля.

Еще до завершения общения главы государства с журналистами губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что обеспечить полную прозрачность для жителей региона в вопросе обращения с отходами станет возможно только после присоединения Петербурга к «мусорной реформе».


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