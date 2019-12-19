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20:05

ФСБ изменила информацию о напавших на здание службы на Лубянке

фото ЗакС политика ФСБ изменила информацию о напавших на здание службы на Лубянке

Центр общественных связей ФСБ подтвердил, что напавших на здание службы на Лубянке были трое, двое из них убили при стрельбе в приемной, передает агентство «Москва».

По словам представителей ФСБ, три человека открыли стрельбу в приемной, и двое нападавших были убиты в перестрелке с охраной. Выживший нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять, убив при этом сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив здания.

Стрелок пробежал около 300 метров и в итоге забаррикадировался в одном из домов, периодически оттуда отстреливаясь по прибывшим сотрудникам ФСБ, уточнили в службе. В перестрелке стрелок был убит. Личности нападавших устанавливаются. 

Обновлено 20:11 В ФСБ сообщили, что погиб сотрудник службы, пишет РИА «Новости». 

Обновлено 20:17 «Интерфакс» сообщает, что ЦОС ФСБ теперь опровергает информацию о трех нападавших, утверждая, что нападавший был только один.

Обновлено 20:29 BAZA сообщала, что погибший может быть сотрудником ФСБ, который получил ранение в голову, но вскоре уточнила, что он жив, но в критическом состоянии. Личность погибшего оперативника пока неизвестно, пишет издание. Второго пострадавшего оперируют медики, сообщает агентство «Москва».

Обновлено 20:25 РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав сообщает, что ранения получили пять человек.

Спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт, заявили в ФСБ. При этом СК возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), а не по статье о теракте.  

Стрельба у здания ФСБ произошла в районе 18:00. Сообщается, что двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения.


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