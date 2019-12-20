Ночной ураган в Петербурге привел к гибели человека

Штормовой ветер в Петербурге нанес крупный материальный ущерб и привел к гибели человека, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, порывы ветра в ночь на 18 декабря достигали до 26 м/с. «Из-за сильного ветра пострадали два человека, один человек погиб», - сказал источник.

Штормовой ветер повалил 305 деревьев и слабо укрепленных конструкций, были повреждены пять автомобилей и крыши 39 домов. В Сестрорецке из-за подъема уровня воды в Финском заливе оказался подтоплен городской парк. Сейчас вода уже сошла.

Ранее в Смольном сообщили, что наибольший урон ураган нанес в Красносельском и Петродворцовом районе. Сообщалось о поврежденных проводах в Удельном парке.