Батанов будет отвечать за Арктику, архивы и ЗАГС, Соколов - за туризм и инвестиции

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов будет курировать архивный комитет, комитеты по делам записи актов гражданского состояния, по делам Арктики, ГАТИ и Гостехнадзор, следует из распоряжения, опубликованного на сайте Смольного.

Кроме прочего, Батанов, согласно распоряжению, будет обеспечивать взаимодействие Смольного с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития в части вопросов социально-экономического развития районов Крайнего Севера, «Росатомом», федеральным архивным агентством и Ростехнадзором (за исключением вопросов промышленной безопасности).

Новый вице-губернатор Петербурга Максим Соколов будет отвечать за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма. Он будет координировать работу комитетов по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по развитию туризма и по транспорту. Он будет работать над взаимодействием Смольного с Минэкономразвития по вопросам туризма, Минтранса, кроме вопросов обустройства госграницы РФ.

ЗакС утвердил Соколова вице-губернатором 18 декабря. Он займет место Олега Маркова. О том, как ЗакС встретил бывшего министра транспорта – в материале ЗАКС.Ру.

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