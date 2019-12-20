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11:35

Собянин выразил соболезнования семье погибшего при перестрелке у здания ФСБ силовика

фото ЗакС политика Собянин выразил соболезнования семье погибшего при перестрелке у здания ФСБ силовика

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Twitter соболезнования в адрес родных и близких сотрудника ФСБ, погибшего при перестрелке у здания службы на Лубянке.

«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», - написал Собянин.

По данным издания Baza, открывший стрельбу на Лубянке – житель Подмосковья Евгений Манюров. Его мать рассказала изданию, что он работал в охранных агентствах, но уволился несколько назад, увлекался стрельбой. Когда корреспондент Baza Анна Никитина беседовала с матерью мужчины, в квартиру вошли силовики с обыском, связь с Никитиной пропала на пять часов. Журналистка утверждает, что ее жестко задержали.

Baza утверждает, что Манюров работал в нескольких ЧОПах, в том числе – в «Вымпел-резерве», один из бывших владельцев которого был в 1990-е руководителем группы «Вымпел» (нынешнее управление «В» ФСБ).

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Погиб сотрудник ФСБ, пятеро получили ранения, в том числе прохожий, у двух силовиков ранения крайне тяжелые. Преступник был убит, его мотивы пока неизвестны. СК возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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