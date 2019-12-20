Сухогруз с урановыми «хвостами» из Германии встал на якорь у Кронштадта

Судно «Михаил Дудин» с 600 тонн обедненного гексафторида урана встал на якорную стоянку в районе Кронштадта около шести утра 20 декабря, сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь «Гринпис России» Константин Фомин.

«Зеленые» предполагают, что сухогруз войдет в петербургский порт в течение суток.

После разгрузки в Петербурге урановые «хвосты» из Германии отправят по железной дороге в Новоуральск. Это уже вторая партия подобного груза, которую за последний месяц направили из немецкого города Гронау в Россию. Всего в различные регионы России за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн гексафторида урана.

В «Гринпис» уточняют, что последняя атомная электростанция в Германии будет закрыта в 2022 году. По мнению экологов, транснациональная компания Urenco договорилась об импорте отходов в Россию, чтобы не отвечать за их хранение в Западной Европе.

«Национальная программа удаления отходов в Германии относит урановые «хвосты» к радиоактивным отходам, если им не будет найдено применение», - утверждают представители «Гринпис».

Протест против отправки «хвостов» в Россию выражали депутаты Бундестага от «Зеленых» и Левой партии, а также немецкие эко-активисты. Акции протеста проходили и в Петербурге. В региональном Законодательном собрании против транспортировки груза из Германии через Петербург высказались восемь из 49 депутатов.

Представители «Единой России», напротив, выразили доверие госкорпорации Росатом, заявившей о безопасности перевозки урановых «хвостов» по городам. В частности, руководитель фракции единороссов в Заксобрании Александр Тетердинко в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» объяснил необходимость ввоза отходов в страну рыночными соображениями. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров на последнем заседании ЗакСа в 2020 году заявил, что тема урановых «хвостов» намеренно подогревается из-за границы.

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