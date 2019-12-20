Корреспондента "Коммерсанта" задержали у здания ФСБ на Лубянке

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира, который он вел у здания ФСБ на Лубянке, сообщает «Коммерсантъ».

Перед задержанием к журналисту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и потребовал убрать камеру, с угрозами и нецензурной лексикой, попытался прогнать корреспондента. После этого к Дорофееву снова подошли и в грубой форме предложили «пройти» с ними.

Журналист показал свое удостоверение, однако его все равно задержали и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Затем выяснилось, что его везут в ОВД Мещанский. В ФСБ изданию сообщили, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств».

Накануне у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Мужчина открыл огонь вечером 19 декабря, погиб один сотрудник службы, пять человек были ранены. Стрелок был ликвидирован.