Глава Кемеровской области вручил своей жене медаль "За служение Кузбассу"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью "За служение Кузбассу" собственную жену Анну, о чем говорится на сайте регионального правительства. Анна Цивилева возглавляет областной Совет по вопросам попечительства в соцсфере.

"За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона", - перечисляются ее заслуги в официальном сообщении.

Федеральную известность Цивилев приобрел после прошлогоднего трагического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни десятков детей, которые оказались запертыми на последнем этаже. Тогда чиновник, общаясь с возмущенной толпой и, в частности, с мужчиной, потерявшим в пожаре всю семью, предположил, что тот просто хочет "попиариться". Вскоре Цивилев признал свою неправоту и встал перед родственниками жертв на колени.