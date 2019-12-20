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12:33

Глава Кемеровской области вручил своей жене медаль "За служение Кузбассу"

фото ЗакС политика Глава Кемеровской области вручил своей жене медаль "За служение Кузбассу"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью "За служение Кузбассу" собственную жену Анну, о чем говорится на сайте регионального правительства. Анна Цивилева возглавляет областной Совет по вопросам попечительства в соцсфере.

"За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона", - перечисляются ее заслуги в официальном сообщении.

Федеральную известность Цивилев приобрел после прошлогоднего трагического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни десятков детей, которые оказались запертыми на последнем этаже. Тогда чиновник, общаясь с возмущенной толпой и, в частности, с мужчиной, потерявшим в пожаре всю семью, предположил, что тот просто хочет "попиариться". Вскоре Цивилев признал свою неправоту и встал перед родственниками жертв на колени.

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