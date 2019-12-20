Националиста Демушкина исключили из перечня террористов и экстремистов

Росфинмониторинг убрал националиста Дмитрия Демушкина из перечня предполагаемых террористов и экстремистов, передает «Интерфакс».

Имя Демушкина убрали из списка после его обращения в ведомство. Его внесли туда на фоне расследования дела о призывах к массовым беспорядкам и разжигания межнациональной розни. Под следствием Демушкин находился более двух лет.

«Данный список - это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений, человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Я находился в нем долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом, я оказался в данном списке после того, как добился реабилитации по двум уголовным делам», - заявил Демушкин.

В 2017 году Демушкина приговорили к к 2,5 годам колонии по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) из-за публикации картинок во «ВКонтакте». В феврале 2019 года националист вышел на свободу после частичной декриминализации статьи.

Демушкин — один из лидеров российских националистов, создатель признанного экстремистским и запрещенным в РФ движения «Русские», организатор «Русских маршей».