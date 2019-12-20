Семнадцати безымянным мостам в Петербурге присвоят названия

Топонимическая комиссия и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в котором сменился начальник, согласовали и одобрили наделение семнадцати безымянных мостов в черте города оригинальными названиями, пишет строительное издание "Канонер". Все они расположены на городских окраинах.

Три моста через Сестру получат названия Редугольского, Белоостровского и Дюнного. Непосредственно в Сестрорецке возникнут названия Оружейный, 2-й Сестрорецкий, 3-й Сестрорецкий и Гагаринский. На территории Песочного появится Танковый, в Белоострове - Серебряный мосты.

Карту Пушкина и Павловска дополнят Соболевский, Поповский и Пязелевский мосты. В Усть-Ижоре мосты назовут Пелгусьевским и Усть-Ижорским, в Петро-Славянке - Мельничным, в Стрельне - Орловским.

Наконец, безымянный, мост через реку Каменку станет Староорловским.