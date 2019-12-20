Депутат Иткин разыгрывает футболку с Жириновским в конкурсе репостов

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин объявил новогодний конкурс среди своих друзей и подписчиков «ВКонтакте».

Для участия необходимо сделать репост сообщения депутата и написать в комментариях слово «Участвую». Троих победителей обещано определить случайным образом, с помощью сайта random.org.

Одному из призеров Иткин намерен вручить наручные часы с логотипом ЛДПР, другому – футболку с портретом Владимира Жириновского и партийный шарф, третьему – набор сладостей, опять-таки с портретом Жириновского на этикетке, чай и календарь на 2020 год.

Победителей планируется определить в понедельник, 23 декабря. За призами им придется приехать в Законодательное собрание.

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