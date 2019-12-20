В Госдуме предложили РКН провести перепись всех сим-карт в России

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову с предложением провести перепесь абонентов сотовой связи и создать единую базу действующих сим-карт, передает РБК.

По мнению депутата, такая мера позволит эффективнее бороться с рынком серых сим-карт. Чернышов считает, что, несмотря на борьбу, злоумышленники все равно часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов без ведома последних, из-за чего «любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде».

Руководитель по взаимодействию с исполнительной властью «МегаФона» Никита Данилов считает, что в законодательстве уже достаточно механизмов для борьбы с серыми сим-картами. Еще одна информационная система создаст дополнительную нагрузку на операторов и усложнит процесс заключения договоров с абонентами, заявил он.