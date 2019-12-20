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13:54

Глава СПЧ высказался за усиление позиций Государственной думы

фото ЗакС политика Глава СПЧ высказался за усиление позиций Государственной думы

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что роль Государственной думы как главного законодательного органа в стране незначительна, а влияние ее нельзя назвать достаточным.

"Мне кажется, это было бы разумно - усилить парламент. ... Это очень непростой вопрос - как и насколько усиливать парламент, потому что найдутся те, кто сразу начнут предлагать переходить к парламентской республике", приводит его соображения РИА "Новости".

Поэтому, рассудил глава консультативного органа, нужно сделать так, чтобы депутаты усилили свое влияние только на правительство и его решения, а модель их взаимодействия с президентом оставить в ее нынешнем виде.

Ранее в декабре Фадеев выступал с неоднозначными высказываниями. Резонанс получила мысль о недопустимости амнистий для участников разогнанных и мирных демонстраций в Москве минувшим летом.

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