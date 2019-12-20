Сухенко попросил снег у Деда Мороза

Глава комитета по культуре Константин Сухенко, общаясь с журналистами и приглашенным Дедом Морозом, на пресс-конференции попросил у последнего, чтобы новогодняя ночь выдалась снежной, передает "Интерфакс".

"Договорились. Сегодня начну колдовать, и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", - откликнулся сказочный герой на просьбу чиновника.

Декабрь в Петербурге проходит по большей части при плюсовой температуре, и по состоянию на 20 декабря улицы не покрыты снегом. Осадки чаще всего представляют собой мелкий дождь.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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