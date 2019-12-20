Патриарх Кирилл обозначил запретные темы для исповеди

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая перед подчиненными, порассуждал на тему допустимого и недопустимого для такой процедуры, как исповедь. По его уверению, священники, выслушивая откровения доверившихся им граждан, должны держаться строгих правил и сами не педалировать темы грехов, в особенности деликатного характера.

"Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться - бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесенную рану, увы, бывает очень трудно", - цитирует его "Интерфакс".

По мнению главы РПЦ, исповедники не должны пользоваться своим мнимым или реальным авторитетом и как бы то ни было навязывать свою волю и влияние. Кроме того, они не должны "упиваться своим красноречием".