18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:55

Патриарх Кирилл обозначил запретные темы для исповеди

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл обозначил запретные темы для исповеди

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая перед подчиненными, порассуждал на тему допустимого и недопустимого для такой процедуры, как исповедь. По его уверению, священники, выслушивая откровения доверившихся им граждан, должны держаться строгих правил и сами не педалировать темы грехов, в особенности деликатного характера.

"Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться - бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесенную рану, увы, бывает очень трудно", - цитирует его "Интерфакс".

По мнению главы РПЦ, исповедники не должны пользоваться своим мнимым или реальным авторитетом и как бы то ни было навязывать свою волю и влияние. Кроме того, они не должны "упиваться своим красноречием".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:10 Муниципал: Как «яблочники» в суде добились мандатов

19:51 На пикетчика у станции метро "Василеостровская" напал прохожий

19:19 В Волгограде открыли памятник Сталину, Вишневский возмущен

18:59 Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

18:58 Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах"

18:39 Ходорковский о пресс-конференции Путина: Никуда он не собирается уходить

18:37 СК сообщил о второй жертве перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

18:06 Сторонника Греты Тунберг в Москве арестовали на шесть суток

17:58 Ройзман: "Адмирал Кузнецов" легче наградить и утопить, чем ремонтировать

17:28 Муниципал: Суд отменил итоги пересчетов в МО «Остров Декабристов»: В совет проходят «яблочники»

17:24 Фигуранта "московского дела" Чирцова этапировали в Курск до рассмотрения апелляции

17:22 Упавшие от штормового ветра сотни деревьев планируют вывезти за неделю

17:14 Фестиваль цветов может обойтись Петербургу в 40 млн рублей

17:01 Комитет Совфеда одобрил законопроект о поддержке российского вина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru