Петроградский суд Петербурга эвакуировали дважды за день

Суды Петербурга возвращаются к работе после волны эвакуаций, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Работу после эвакуаций возобновили Василеостровский, Приморский, Дзержинский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Сестрорецкий суды. Начинал работу и Петроградский, но ему пришлось эвакуироваться повторно.

Обновлено 15:55: в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что в Петроградский суд поступил звонок из полиции, информация уточняется.

Петербургские суды, школы, ТЦ и другие объекты эвакуируются каждый день уже более двух недель. Они постоянно получают сообщения о якобы заложенных бомбах, каждый раз тревога оказывалась ложной.

Часто так или иначе в письме упоминается бизнесмен Константин Малофеев. От него злоумышленники требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

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