Беглов назначил Максима Соколова вице-губернатором Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Максима Соколова вице-губернатором города, сообщает Смольный.

Соколов будет координировать работу комитетов по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту и по развитию туризма.

Вместе с тем от должности вице-губернатора освобожден Олег Марков. Он стал спецпредставителем губернатора.

ЗакС утвердил Соколова вице-губернатором 18 декабря. О том, как ЗакС встретил бывшего министра транспорта – в материале ЗАКС.Ру.

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