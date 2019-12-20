Уборку в "Невской ратуше" оценили в 120,7 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил аукцион на оказание клининговых услуг в административно-деловом центре "Невская ратуша" на Новгородской улице, 20 литера А. За 21 месяц уборки чиновники готовы заплатить 120,7 млн рублей.

В 2020 году на уборку на территории "Невской ратуши" из городского бюджета выделено 50,3 млн рублей, в 2021 году - 70,4 млн рублей. Кроме того, как указано в техзадании, щедрый вклад в оплату клининговых услуг предусмотрен и "за счет средств от приносящей доход деятельности" - в общей сложности за два года это 4854 рубля.

Уборка будет проводиться как в здании, так и на прилегающих территориях. В перечень работ включены влажная уборка, чистка ковров, вынос мусора, удаление пыли и пятен, подметание дворов и уборка снега, удаление граффити с фасада и многое другое.

Новый подрядчик приступит к работе с 11 апреля 2020 года. До этого времени уборкой в "Невской ратуше" занимается ООО "София", получившее в середине сентября контракт на сумму 30,9 млн рублей.

Срок действия будущего контракта на клининговые услуги для городской администрации - до 31 декабря 2021 года.