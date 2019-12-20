18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:38

Уборку в "Невской ратуше" оценили в 120,7 млн рублей

фото ЗакС политика Уборку в "Невской ратуше" оценили в 120,7 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил аукцион на оказание клининговых услуг в административно-деловом центре "Невская ратуша" на Новгородской улице, 20 литера А. За 21 месяц уборки чиновники готовы заплатить 120,7 млн рублей. 

В 2020 году на уборку на территории "Невской ратуши" из городского бюджета выделено 50,3 млн рублей, в 2021 году - 70,4 млн рублей. Кроме того, как указано в техзадании, щедрый вклад в оплату клининговых услуг предусмотрен и "за счет средств от приносящей доход деятельности" - в общей сложности за два года это 4854 рубля. 

Уборка будет проводиться как в здании, так и на прилегающих территориях. В перечень работ включены влажная уборка, чистка ковров, вынос мусора, удаление пыли и пятен, подметание дворов и уборка снега, удаление граффити с фасада и многое другое. 

Новый подрядчик приступит к работе с 11 апреля 2020 года. До этого времени уборкой в "Невской ратуше" занимается ООО "София", получившее в середине сентября контракт на сумму 30,9 млн рублей. 

Срок действия будущего контракта на клининговые услуги для городской администрации - до 31 декабря 2021 года. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:14 Фестиваль цветов может обойтись Петербургу в 40 млн рублей

12 декабря, 15:50 ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

9 декабря, 17:37 На трансляцию заседаний ЗакСа выделили 459 тысяч рублей

9 декабря, 15:17 Петербургский парламент будет читать журналы Elle и Burda

5 декабря, 18:05 Стройке Московского районного суда выбрали старого нового подрядчика

4 декабря, 18:46 Депутаты Сестрорецка арендуют автомобиль с водителем за миллион рублей

4 декабря, 16:40 Смольный решил выделить на повышение квалификации своих сотрудников 15,5 млн рублей

3 декабря, 15:47 Смольный заказывает электронные версии книг и их краткие содержания

28 ноября, 17:37 ФАС приостановила закупку на строительство Московского районного суда

26 ноября, 18:28 ЗакС Петербурга готов потратить полмиллиона рублей на рюкзаки и термосы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:51 На пикетчика у станции метро "Василеостровская" напал прохожий

19:19 В Волгограде открыли памятник Сталину, Вишневский возмущен

18:59 Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

18:58 Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах"

18:39 Ходорковский о пресс-конференции Путина: Никуда он не собирается уходить

18:37 СК сообщил о второй жертве перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

18:06 Сторонника Греты Тунберг в Москве арестовали на шесть суток

17:58 Ройзман: "Адмирал Кузнецов" легче наградить и утопить, чем ремонтировать

17:28 Муниципал: Суд отменил итоги пересчетов в МО «Остров Декабристов»: В совет проходят «яблочники»

17:24 Фигуранта "московского дела" Чирцова этапировали в Курск до рассмотрения апелляции

17:22 Упавшие от штормового ветра сотни деревьев планируют вывезти за неделю

17:14 Фестиваль цветов может обойтись Петербургу в 40 млн рублей

17:01 Комитет Совфеда одобрил законопроект о поддержке российского вина

16:56 Архангелогородцы поддержали пикетами казанских экоактивистов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru