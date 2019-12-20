Комитет Совфеда одобрил законопроект о поддержке российского вина

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал законопроект о виноградарстве и виноделии в России, передает РИА «Новости».

Глава комитета Андрей Кутепов сообщил, что в общей сложности по итогам совещания 26 ноября, в котором участвовали «все профильные министерства и ведомства», «производители винодельческой продукции, торгового бизнеса», в Госдуму направили 23 поправки к законопроекту. Кутепов предложил «поддержать коллег из Госдумы» и одобрить законопроект.

Законопроект «О виноградарстве и виноделии» Госдума приняла в ноябре. Депутаты предлагают меры поддержки вина, сделанного из российского винограда, предложен специальный термин «вино России», и его предлагается выделять при продаже. Виносодержащие напитки – например, при создании которых используются ягоды и фрукты, кроме винограда – предложено маркировать фразой «не является вином». Закон также запрещает использовать для производства вина импортный виноград, вино, сусло и смешивать российское и импортное вино.

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