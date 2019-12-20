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17:14

Фестиваль цветов может обойтись Петербургу в 40 млн рублей

фото ЗакС политика Фестиваль цветов может обойтись Петербургу в 40 млн рублей

Комитет по развитию туризма оценил проведение летнего Фестиваля цветов в 40 млн рублей. Закупка по поиску организатора мероприятия опубликована 20 декабря. 

Фестиваль проводится "в целях продвижения имиджа Санкт-Петербурга как дестинации для культурно-познавательного туризма, увеличения туристских потоков в Санкт-Петербург в низкий сезон", указано в техзадании. Трехдневное мероприятие пройдет летом, точные даты пока не определены. 

В программе праздника конкурсы флористов, концерт, цветочное шоу-шествие и выставка арт-объектов. Состязаться флористы будут за звание автора лучшего букета, панно, цветочного головного убора, костюма и зонта, а также лучшей платформы. 

На концерте ожидаются выступления симфонического оркестра, солистов театров, артистов эстрады из числа участников телевизионных шоу Голос", "Ну-ка, все вместе!", "Главная сцена" и т.п., а также джазового коллектива. 

В шествии примут участие театральные коллективы, конные экипажи, ретро-автомобили и платформы с тематическими объемными цветочными декорациями. 

Основная программа фестиваля будет проходить днем, а в темное время суток цветочные арт-объекты будут подсвечены. 

С 2017 года организатором Фестиваля цветов в Петербурге становится ООО "Триумф". В 2017 году мероприятие обошлось в 20 млн рублей, а в последующие годы уже в 39,99 млн рублей. 

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