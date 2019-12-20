Упавшие от штормового ветра сотни деревьев планируют вывезти за неделю

Деревья, которые повалил штормовой ветер в ночь на 19 декабря, покинут черту города в течение ближайшей недели. Таких деревьев чиновники насчитали 420, передает ТАСС. Больше всего их упало в Красносельском (102) и Петродворцовом (52) районах.

"Весь световой день вчера продолжались работы по ликвидации последствий, вывозу порубочных остатков, сегодня с утра эти работы продолжены. В связи с большим объемом полностью по городу во всех районах работы будут завершены 25 декабря", - приводятся слова начальника управления садово-паркового хозяйства городского комитета по благоустройству Сергея Ляховненко.

По его словам, оставили в "лежачем положении" на сегодняшний день только те деревья, которые не мешают проходу и проезду.

В прилегающих к Финскому заливу районах скорость ветра достигала 26 метров в секунду. Ветер привел к гибели одного человека. Пострадало 39 кровель.