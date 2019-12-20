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17:28

Суд отменил итоги пересчетов в МО «Остров Декабристов»: В совет проходят «яблочники»

фото ЗакС политика Суд отменил итоги пересчетов в МО «Остров Декабристов»: В совет проходят «яблочники»

Василеостровский районный суд отменил итоги пересчетов на шести избирательных участках 22 округа муниципального образования «Остров Декабрситов». Решение принято на заседании 20 декабря, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Суд частично удовлетворил требование трех бывших кандидатов в мундепы, которые не прошли в совет депутатов: Алексея Захарова, Анастасии Лобовиковой и Григория Березкина. Судья Лилия Чекрий решила, что пересчет голосов 11 сентября на участках №№ 170, 171, 171, 173, 175 и 179 прошел с нарушением закона. По итогам пересчета, список проходящих в муниципальный совет изменился. Экс-кандидаты считают, что бюллетени после выборов хранились не должным образом: их не опечатали и любой мог заменить бумаги. Поэтому на пересчете голосов цифры значительно изменились в пользу провластных кандидатов, настаивали истцы.

Ответчики заявили, что никаких доказательств нет: не ясно, кто, как и когда якобы исправил бюллетени. Из-за этого волеизъявление избирателей можно считать законным и итоги выборов не отменять, считают представители ИКМО и УИК. 

Помимо этого, судья признала недействительным решение избирательный комиссии МО «Остров Декабристов» об утверждении итогов голосования после пересчета в округе 22. Истцы настаивали на том, что кворума при принятии решения не было – оно не имеет силы. Прокурор поддержала эту позицию. Она отметила, что представленные в деле доказательства указывают на то, что кворума действительно не было, а решение принято четырьмя членами ИКМО.

Теперь ИКМО по решению суда должно принять новое решение о результатах выборов в 22 округе с учетом первого подсчета голосов на УИКах в ночь с 8 на 9 сентября. Таким образом из совета мундепов «Острова Декабристов» исключаются представители ЛДПР Анастасия Давыдова и «Единой России» Ольга Погосян, которая возглавила муниципальный совет. Вместо них проходят кандидаты от «Яблока» Наталия Невзорова и сам Захаров. 

 


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