Ройзман: "Адмирал Кузнецов" легче наградить и утопить, чем ремонтировать

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" во время ремонта в Североморске и в особенности стоимость требующегося ремонта в дальнейшем (95 млрд рублей) прокомментировал политик Евгений Ройзман. По его словам, это судно изначально воспринималось им как "позор страны". Теперь же, когда возникла необходимость его ремонтировать и расходы увеличились, он пришел к радикальному взгляду на проблему.

"Это 2100 рублей единовременных выплат для каждого пенсионера страны, это два годовых бюджета полуторамиллионного города Екатеринбурга, это 95 суперсовременных школ, и многое-многое другое. И тратить деньги на то, что позорит русское оружие и русский флот, на мой взгляд, нецелесообразно. Я человек штатский, но полагаю, что в данном случае легче наградить и утопить, дешевле обойдется и меньше позора", - заявил он в своем видеоблоге.

Ройзман напомнил для понимания "продвинутости" крейсера, что при спуске на воду он назывался "Леонид Брежнев".

Напомним, что в пожаре 12 декабря погибло двое офицеров. Причиной возгорания стало попадание сварочного материала на груду строительного мусора.