Сторонника Греты Тунберг в Москве арестовали на шесть суток

Мещанский суд Москвы арестовал на шесть суток активиста Аршака Макичяна, который участвовал в климатическом пикете движения Fridays For Future, передает «Новая газета» со ссылкой на представителей «Гринписа».

Макичяна признали виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения пикета). Поводом стала акция против глобального потепления 25 октября у Суворовских ворот. Тогда трех активистов задержали спустя 15 минут после начала пикета, в отношении них составили протоколы по одной статье. Организаторы пытались согласовать массовый пикет, но префектура Центрального административного округа Москвы отказала им, не предложил альтернативной площадки.

Fridays for Future — международное экологическое движение, появившееся благодаря шведской школьнице и экоактивистке Грете Тунберг. Цель движения – «борьба с надвигающейся климатической катастрофой». Активисты в разных странах выходят с пикетами по примеру Тунберг, которая прославилась в 2018 году одиночными пикетами у здания парламента Швеции.