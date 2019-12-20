18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:37

СК сообщил о второй жертве перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

фото ЗакС политика СК сообщил о второй жертве перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

Следственный комитет сообщил о гибели сотрудника ФСБ, раненого при перестрелке у здания ФСБ на Лубянке, и подтвердил личность нападавшего.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, нападавший – житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончавшийся был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе – прохожий.

Манюров открыл огонь у здания ФСБ в Москве вечером 19 декабря. Стрелок был ликвидирован в ходе перестрелки.

Накануне у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Мужчина открыл огонь вечером 19 декабря, погиб один сотрудник службы, пять человек были ранены. Стрелок был ликвидирован.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:10 Муниципал: Как «яблочники» в суде добились мандатов

19:51 На пикетчика у станции метро "Василеостровская" напал прохожий

19:19 В Волгограде открыли памятник Сталину, Вишневский возмущен

18:59 Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

18:58 Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах"

18:39 Ходорковский о пресс-конференции Путина: Никуда он не собирается уходить

18:37 СК сообщил о второй жертве перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

18:06 Сторонника Греты Тунберг в Москве арестовали на шесть суток

17:58 Ройзман: "Адмирал Кузнецов" легче наградить и утопить, чем ремонтировать

17:28 Муниципал: Суд отменил итоги пересчетов в МО «Остров Декабристов»: В совет проходят «яблочники»

17:24 Фигуранта "московского дела" Чирцова этапировали в Курск до рассмотрения апелляции

17:22 Упавшие от штормового ветра сотни деревьев планируют вывезти за неделю

17:14 Фестиваль цветов может обойтись Петербургу в 40 млн рублей

17:01 Комитет Совфеда одобрил законопроект о поддержке российского вина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru