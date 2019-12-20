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18:39

Ходорковский о пресс-конференции Путина: Никуда он не собирается уходить

фото ЗакС политика Ходорковский о пресс-конференции Путина: Никуда он не собирается уходить

Политический эмигрант Михаил Ходорковский, внимательно просмотрев ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина, посетовал на то, что в этот раз абсолютно все вопросы были, с его точки зрения, максимально тщательно подготовленными, а самым важным стал в разной форме заданный несколькими людьми вопрос о политическом будущем президента. Из ответов Путина, который "даже что-нибудь дежурное не сказал",  возможно сделать только один вывод, убежден Ходорковский.

"Никуда он не собирается уходить, просто еще окончательно не решил как. 20 лет назад Борис Ельцин вручил безграничную власть молодому энергичному 47-летнему парню. Теперь этот немолодой, уставший, не интересующийся страной человек продолжает мучать и нас, и себя, изредка оживляясь на игру в войнушку и попытки вершить судьбу мира, а страна так и стоит на месте", - высказался он в своем видеоблоге.

На пресс-конференции, продлившейся пять часов, самые длинные ответы Путина касались украинских проблем. Публицист Александр Невзоров отметил крайне сервильное поведение собравшихся в зале журналистов, оценив это как "дикость".

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