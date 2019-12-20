Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах"

Судебные приставы организовали и провели в четырех петербургских гипермаркетах акцию "Узнай о своих долгах", носившую исключительно информационный характер. Об этом пишет официальный сайт их ведомства. На нем говорится, что на проверку согласились примерно 200 человек и что в целом посетители всех четырех "Лент" были склонны к диалогу.

"Двое расплатились на месте, остальные получили разъяснения о последствиях неисполнения требований исполнительных документов", - гласит сообщение.

К акции присоединилась "баба Пеня" - ростовая кукла персонажа, придуманного для Петроэлектросбыта.

По официальным данным приставов, из-за задолженностей перед государством выезд закрыт для почти 77 тысяч петербуржцев.

Фотография: Telegram-канал "Интересный Питер"

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