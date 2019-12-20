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18:59

Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

фото ЗакС политика Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нет необходимости вносить поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые коснулись бы противодействия домашнему насилию, передает ТАСС.

По словам Матвиенко, в действующих редакциях КоАП и УК «достаточно мер наказания для тех, кто совершает те или иные преступления». «Поэтому никаких изменений в настоящее время в это законодательство вносить не нужно», - сказала Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам спикера Совфеда, в обществе следует воспитывать систему ценностей, которая не допускает насилия  семье. При этом она подчеркнула, что «сама противник любого насильственного вмешательства в семью».

«Но если жертва обратилась, она должна знать, куда она может обращаться, кто может ей помочь. В этих случаях должна быть реакция <...>, вот про это закон, не про насильственное вмешательство, не про возвращение к парткомам, профкомам, как правильно отметил Владимир Владимирович [Путин]. Закон о другом», - сказала Матвиенко.

Накануне Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что испытывает смешанные чувства к законопроекту о профилактике домашнего насилия. Он подчеркнул, что он против самого насилия, но для решения проблемы можно использовать и уже действующие нормы.

Законопроект о профилактике домашнего насилия Совфед опубликовал в ноябре, продолжается его обсуждение.  Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. В начале декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Домашнее насилие в России декриминализировано с 2017 года. Сейчас побои, нанесенные близким родственникам, в том числе супругам и детям, на первый раз грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10-15 суток. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова называла этот закон ошибкой.


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