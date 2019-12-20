В Волгограде открыли памятник Сталину, Вишневский возмущен

В центральной части Волгограда в преддверии 140 годовщины со дня рождения советского генералиссимуса Иосифа Сталина ему торжественно открыли памятник, сообщает ТАСС. Инициаторами выступили представители представители местного обкома КПРФ.

Событие прокомментировал в своем Telegram-канале петербургский депутат Борис Вишневский, осудив как личность самого Сталина, так и тех, кто дал добро на увековечивание его памяти в нынешнем году.

"Памятник серийному убийце. <...> Установление памятника Сталину - прямое оправдание сталинских преступлений и прямое оскорбление памяти миллионов жертв сталинских репрессий. Те, кто это делает – моральные уроды. Те, кто это приветствует – манкурты", - гласит пост Вишневского.

Примечательно, что бюст изготовили еще при жизни вождя. С 1925 по 1961 годы Волгоград именовался Сталинградом.

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