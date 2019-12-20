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19:51

На пикетчика у станции метро "Василеостровская" напал прохожий

фото ЗакС политика На пикетчика у станции метро "Василеостровская" напал прохожий

Петербургский активист Евгений Мусин, вставший у станции "Василеостровская" в ставший уже традиционным "метропикет", подвергся нападению прохожего, который порвал его плакат в поддержку политзаключенных.

"При упоминании полиции нападавший, как это часто бывает, решил сбежать", - сообщил сам активист.

У Мусина имелся при себе запасной плакат, позволивший ему продолжить акцию.

Сегодня, 20 декабря, у станции метро "Гостиный двор" в пикет, посвященный той же теме, встал петербургский депутат Борис Вишневский. У "Чернышевской" с красочно оформленными плакатами встала художница Елена Осипова. Пикеты проходят, кроме того, у станций "Площадь Восстания", "Садовая", "Приморская", "Площадь Александра Невского", "Пионерская", "Парк Победы", "Озерки", "Академическая" и "Проспект Ветеранов". Граждане поддерживают фигурантов политических "московского дела", "ростовского дела", дела "Сети" (организация запрещена в РФ) и дела "Нового величия".

Мусин известен тем, что получил штраф в 170 тысяч рублей за участие в пикете против повышения цен на транспорт.

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