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20 декабря, 20:36

Беглов и Макаров выступили на дорогостоящем празднике Дня энергетика

фото ЗакС политика Беглов и Макаров выступили на дорогостоящем празднике Дня энергетика

Губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили энергетиков с профессиональным праздником на сцене Ледового дворца, сообщила пресс-служба петербургского парламента. Помимо церемониальных поздравлений, Макаров затронул насущные проблемы.

"Требуется реконструкция систем теплоснабжения. В Санкт-Петербурге есть предприятия, которые справятся с этими задачами. Над решением этих проблем нужно работать и сделать все возможное, чтобы энергетическая отрасль имела и использовала инновационные и самые высокотехнологичные решения. Это важно для всех нас", - цитируются слова главного городского депутата.

В свою очередь, Беглов заявил, что для города, если говорить о планах на будущее, энергетика "стоит на первом месте".

На организацию праздника в Ледовом дворце ведущие компании энергетической отрасли потратили впечатляющую сумму - 36,7 млн рублей. Одному только певцу Валерию Меладзе за выступление планировалось заплатить 8 млн рублей. Оплатили "банкет" 20 компаний, среди которых - «Ленэнерго», «Ленсвет», «Водоканал», «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга». Наиболее значительный вклад в размере 10,2 млн рублей внесла организация «Ленэнерго». Помимо Меладзе, были запланированны выступления Анжелики Варум, Татьяны Булановой, группы "Браво" и "Уматурман".

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Фотография: Пресс-служба Смольного


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