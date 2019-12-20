Красимир Врански пикетирует против "урановых хвостов"

Лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански встал в очередной пикет, протестуя против завоза в Россию и в частности в Петербург ядерных отходов из Германии, о чем известил читателей своей страницы "ВКонтакте". С плакатом, на котором написано "Сыр из Германии нельзя, а ядерные отходы можно?", он расположился на ставшем традиционном для пикетов этой тематики месте - недалеко от станции метро "Автово", у железнодорожных путей.

Ожидается, что именно по этим путям "урановые хвосты" повезут захоранивать в Новоуральск. Пока же 600 тонн новоприбывших отходов остаются на судне "Михаил Дудин", на котором они прибыли. Судно встало на якорь в Кронштадте.

"Скорее всего, корабль там простоит, пока Путин не уедет из Санкт-Петербурга. Ну а что вы хотели? Путин себя бережет, ему нельзя рядом с «безопасными урановыми хвостами», нам можно", - изложил Врански распространившуюся точку зрения в своем посте.

Против ввоза потенциально опасных грузов многократно проводились уличные акции. Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник также придерживаются протестной позиции по этому вопросу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, наоборот, усматривает в педалировании оппозиционерами темы "хвостов" вражеские по отношению к России намерения.

Фотография: Красимир Врански

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