Активисты Шиеса жалуются на снабжение стройки продуктами и материалами

Экоактивисты, защищающие станцию Шиес, сигнализировали о том, что, вопреки уверениям властей о приостановке строительства мусорного полигона, на стройку продолжают регулярно подвозить все необходимое. При этом используется железнодорожный транспорт - несмотря на то, что станция закрыта для погрузки и выгрузки. Последний эпизод такого рода имел место накануне. 20 декабря: разгружали целый состав.

"Вермишель быстрого приготовления "Роллтон", консервы, большое количество туалетной бумаги, мётлы, лопаты, комплектующие для трактора (щётка, колёса, диски), аккумуляторы, автомобильные колёса с дисками, утеплитель рулонный, утеплитель пенный Пеноплекс, утеплитель рулонный УРСА, металлические листы 150*180; 30*180, профильный лист (много)", - перечисляются грузы в сообществе "Мы против свалки в Ленском районе".

По наблюдениям активистов, продукты и уголь поступают на стройку каждую неделю.

В тот же день, 20 декабря, исполнился год лагерю сопротивления на Шиесе.