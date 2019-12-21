Пархоменко осудил публичную позицию Собянина по мусорной проблеме

Публицист Сергей Пархоменко раскритиковал выступление столичного мэра Сергея Собянина перед депутатами Мосгордумы в той его части, где поднималась проблема складирования мусора. Отстаивая свои принципы "с усмешечкой" и, с точки зрения журналиста, .в пренебрежительном тоне, чиновник был не прав. В интерпретации журналиста, фактически, Собянин предложил оппонентам "жрать то, что дают, или тонуть в дерьме". Это напомнило Пархоменко самые неприятные поведенческие тактики.

"Я, вообще, это слышу всю свою долгую, уже сильно больше чем 50-летнюю жизнь. Я это слышал от нянечки в детском саду, которая мне говорила: «Не будешь есть картофельное пюре с постным маслом — останешься вообще без ужина». Я это слышал от уборщицы в школе. Я это слышал от продавщицы в овощном магазине, которая говорила: «Вас много, а я одна». Я это слышал от врачихи в поликлинике, от чиновницы в паспортном столе. Я всю жизнь это слышу", - привел он аналогию в авторской радиопрограмме.

Напомним, что московский мэр высмеял недовольство тех, кто считает порочной его "мусорную" политику, заключающуюся, в частности, в вывозе отходов на русский Север. У таких москвичей ему захотелось попросить "адресок двора", в котором он с удовольствием складировал бы избыточный столичный мусор.