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12:15

В Петербурге может открыться консульство Молдавии

фото ЗакС политика В Петербурге может открыться консульство Молдавии

Молдавский президент Игорь Додон с официальным визитом посетил Петербург и в ходе встречи с губернатором Александром Бегловым предложил открыть в городе генеральное консульство, передает сайт городского правительства. Беглов отреагировал одобрительно - в первую очередь потому, что, в его представлений, это поможет живущим в городе молдаванам.

"Наш товарооборот заметно вырос за последнее время. По итогам 2018 года - на 36%, а в этом году рост уже превысил 37%. В основном, это за счет поставок в Петербург овощей и фруктов и экспорта продукции машиностроения. Также очень популярна продукция виноделов из Гагаузии", - подчеркнул губернатор.

Додон получил приглашение на празднование 75-летия дня Победы над гитлеровской Германией. Помимо него, в здании петербургского правительства 21 декабря оказался недавно избранный мэр молдавской столицы Кишинева Ион Чебан, с которым Беглов намерен укреплять отношения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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