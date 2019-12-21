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12:50

Шендерович написал "поздравление" Сталину с днем рождения

фото ЗакС политика Шендерович написал "поздравление" Сталину с днем рождения

Публицист Виктор Шендерович, известный своими антисоветскими взглядами, по случаю 140-й годовщины со дня рождения диктатора Иосифа Сталина, посвятил в своем Facebook несколько некомплиментарных строк этой политической фигуре, экстраполировав государственное насилие времен его правления на настоящее и будущее России. По его разумению, Адольф Гитлер - менее страшный персонаж, потому что никто, кроме маргиналов, его не восхваляет и на знаменах не рисует, в отличие от его отечественного визави. Однако, и тот, и другой для писателя - "серийные убийцы", а Сталин - "рябая гадина".

"Сталин гораздо опаснее: он легитимен. Сегодняшний именинник не назван преступником, нация поленилась осмыслить опыт террора и интервенций, и это чревато новой большой кровью. Собственно, она уже льется", - рассудил автор.

К своему посту Шендерович также прикрепил одно из поздних стихотворений Анны Ахматовой - "Защитникам Сталина", в котором говорится о "любителях пыток" как о "производителях сирот".

Накануне в Волгограде местные коммунисты открыли памятник Сталину.

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