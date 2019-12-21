С Нового года в России подорожает крепкий алкоголь

Начиная с 1 января минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки, коньяка и бренди в России вырастет. Это следует из приказа Министерства финансов, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Минимальная отпускная цена водки поднимется с 215 до 230 рублей, коньяка - с 388 до 433 рублей, бренди - с 307 до 315 рублей.

Ранее против возможного повышения цен на водку выступала фракция справедливороссов в Государственной думе, объясняя свою позицию тем, что это поспособствует росту контрафактной продукции и популярности точек нелегальной торговли.